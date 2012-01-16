У Дніпропетровську вперше прооперували сторічну пацієнтку
Стан - стабільний
У Дніпропетровську у відділенні ендопротезування обласної клінічної лікарні ім. Мечникова проведено операцію з імплантації штучного кульшового суглобу пацієнтці, якій у цьому році виповниться 100 років.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник головного лікаря закладу з хірургічної допомоги Юрій СКРЕБЕЦЬ.
За його словами, старенька внаслідок падіння 28 грудня 2011 року отримала складний перелом стегна.
«Без заміни суглоба пацієнтка могла б загинути від ускладнень. Операція не лише врятувала жінці життя, а й повернула їй можливість самостійно пересуватися. Сьогодні її стан стабільний, вона проходить ранню реабілітацію та із задоволенням виконує вправи лікувальної фізкультури», - зазначив Ю.СКРЕБЕЦЬ.
Він також повідомив, що операція майже 100-річній пацієнтці проведена в лікарні вперше.
За словами Ю.СКРЕБЦЯ, в практиці професора Олександра ЛОСКУТОВА, який оперував довгожительку, до цього були пацієнти 94-річного та 96-річного віку.