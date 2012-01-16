У Київському зоопарку народилося дитинча лами

У Київському зоопарку на Різдво, 7 січня, у родини лам народилося дитинча чоловічої статі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичного зоопарку.

Вага дитинчати на момент народження була в нормі – 4 кг. За тиждень його вага подвоїлась. Дитинча охороняють не лише матуся, а й інші члени стада. Дорослих лам у Київському зоопарку п’ятеро (два самці та три самки).

Київський зоопарк оголошує конкурс на найкраще ім’я для малюка. Пропозиції можна надсилати на електронну скриньку angelika.komarova@gmail.com.

***Ла́ма - південноамериканський ссавець із сімейства верблюдових, одомашнений індіанцями Анд. Самка лами виношує потомство одинадцять з половиною місяців. Лами – тварини невибагливі, харчуються сіном, комбікормами та «віниками» з гілля осики, верби та частково дубу.