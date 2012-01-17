Молдова прагне купувати каспійський газ

Молдова має намір диверсифікувати джерела імпорту енергетичних ресурсів і купувати азербайджанський природний газ в рамках міжнародних проектів його транспортування з Каспійського басейну до Європи - Nabucco і AGRI (Azerbaijan-Georgia-Romania Interconnector). Як повідомили РосБізнесКонсалтингу в молдавському уряді, про це заявив прем'єр-міністр Володимир Філат, зазначивши, що ці питання будуть обговорені в рамках його офіційного візиту в Баку, запланованого на 17-18 січня ц.р.



Молдавський прем'єр зазначив, що перспективи участі у цих вкрай цікавих для Молдови проектах будуть обговорені з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, прем'єр-міністром Артуром Расі-Заде, іншими офіційними особами, представниками профільних міністерств і конкретних компаній нафтогазового сектора цієї країни.



В.Філат зазначив, що бесіда на цю тему відбулася у нього раніше в ході зустрічі з президентом Азербайджану І. Алієвим 30 вересня 2011р. у Варшаві в рамках саміту "Східного партнерства".



Наразі Молдавія купує 100% природного газу в Росії у ВАТ "Газпром", яке має контрольний пакет акцій (50%) АТ "Молдовагаз".