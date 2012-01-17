Через ДТП, у якому загинув заступник начальника обласного УБОЗу, порушили справу

Прокуратура Житомирської області порушила кримінальну справу за фактом ДТП, у якому загинув заступник начальника обласного УБОЗу Юрій Затилюк.

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби прокуратури Житомирської області Тетяна ГОША, справу порушено за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

"Мова йде про кримінальну справу за фактом скоєння ДТП, що призвело до загибелі водія", - уточнила Т.ГОША.

Як повідомляв УНІАН, 14 січня ввечері у Житомирі у ДТП загинув заступник начальника УБОЗ УМВС України в Житомирській області Ю.Затилюк.

Попередньо встановлено, що у складних погодних умовах сталося зіткнення автомобіля «Шкода», яким керував загиблий, і «Тойоти», за кермом якої перебував працівник одного з районних судів Житомира. Водій «Тойоти» отримав забійну рану, у травмпункті йому було надано медичну допомогу.