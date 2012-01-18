Експерт: збитки від газових контрактів-2009 цього року становитимуть 51 млрд

Через газові контракти 2009 року Україна в поточному році перевитратить понад 51 млрд грн.

Про це Укрінформу повідомив заступник директора Департаменту нафтогазової промисловості Міненерговугілля Костянтин Бородін.

"Імпорт природного газу очікується на рівні 27 мільярдів за середньорічною ціною 416 доларів. Очікувана вартість імпортного газу, таким чином, сягне 89,8 мільярда гривень. Це на 51 мільярд гривень більше, аніж Україна сплатила б за ціною, яка існувала в 2008 році - до укладення горезвісних газових контрактів", - зазначив Бородін.

Перевитрати економіки України за три роки роботи за газовими контрактами від 2009 року вже перевищили 75 мільярдів гривень, відзначив представник Міненерговугілля.

При цьому домовленості 2010 року щодо зниження вартості природного газу для України відповідно до так званих Харківських угод дали змогу Україні заощадити 56 мільярдів. У 2012 році заощадження становитимуть близько 21,6 млрд грн.

Довідка. Доходи зведеного Державного бюджету України на 2012 рік складуть 333 млрд грн. Таким чином, витрати національної економіки на імпорт природного газу будуть еквівалентні 26,9% загальних податкових надходжень держави у 2012 році.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок під час зустрічі у Москві міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко та голова правління ВАТ "Газпром" Олексій Міллер домовилися продовжити переговори у сфері закупок і транзиту російського газу до повної реалізації принципових домовленостей, досягнутих керівництвом двох країн.