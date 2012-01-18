На Рівненщині жінка облила себе бензином і підпалила
12:13, 18 січня 2012Суспільство
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У тяжкому стані доставлено до лікарні
На Рівненщині мешканка села Рудка, 1962 року народження, вчора увечері в своєму будинку здійснила спробу самогубства.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Управління МНС у Рівненській області.
Жінка облила себе бензином та підпалила. Сусіди встигли загасити вогонь, накривши її ковдрами. Разом з тим жінка отримала опіки 60% тіла. У тяжкому стані її доставлено до лікарні.
Водночас ковдри, якими сусіди рятували жінку, вони залишили в будинку. У результаті хата згоріла.
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