На Рівненщині жінка облила себе бензином і підпалила

На Рівненщині мешканка села Рудка, 1962 року народження, вчора увечері в своєму будинку здійснила спробу самогубства.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Управління МНС у Рівненській області.

Жінка облила себе бензином та підпалила. Сусіди встигли загасити вогонь, накривши її ковдрами. Разом з тим жінка отримала опіки 60% тіла. У тяжкому стані її доставлено до лікарні.

Водночас ковдри, якими сусіди рятували жінку, вони залишили в будинку. У результаті хата згоріла.