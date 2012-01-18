Зловмисник підпалив автомобіль ДАІ у присутності інспекторів

Сьогодні вночі у Дніпродзержинську невідомий підпалив автомобіль ДПС ДАІ у присутності інспекторів.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.

За інформацією ВЗГ, двоє інспекторів ДПС на службовому автомобілі «Део Ланос», обладнаному проблисковими маячками та бортовими логотипами і написами «ДАІ», зупинили на проспекті Аношкіна автомобіль водія-порушника.

Один із інспекторів, взявши у водія документи і його водійське посвідчення, сів у службовий автомобіль, щоб перевірити правопорушника за наявними базами. Другий інспектор залишився біля автомобіля правопорушника.

«В цей час до патрульного автомобіля ДАІ підбіг невідомий та кинув у заднє скло пляшку з легкозаймистою речовиною із запаленим гнітом. Внаслідок цього скло розбилося та пляшка потрапила до салону і спровокувала загоряння легковика», - йдеться у повідомленні ВЗГ.

Зловмисник з місця злочину втік. Працівники ДПС намагалися загасити полум’я, але їм це не вдалося. Службовий автомобіль повністю знищений вогнем.

Наразі вжито заходів для встановлення та затримання зловмисника.

Головним управлінням МВС України в Дніпропетровській області організовано проведення службового розслідування.