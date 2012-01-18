Зловмисник підпалив автомобіль ДАІ у присутності інспекторів
Інцидент у Дніпродзержинську
Сьогодні вночі у Дніпродзержинську невідомий підпалив автомобіль ДПС ДАІ у присутності інспекторів.
Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.
За інформацією ВЗГ, двоє інспекторів ДПС на службовому автомобілі «Део Ланос», обладнаному проблисковими маячками та бортовими логотипами і написами «ДАІ», зупинили на проспекті Аношкіна автомобіль водія-порушника.
Один із інспекторів, взявши у водія документи і його водійське посвідчення, сів у службовий автомобіль, щоб перевірити правопорушника за наявними базами. Другий інспектор залишився біля автомобіля правопорушника.
«В цей час до патрульного автомобіля ДАІ підбіг невідомий та кинув у заднє скло пляшку з легкозаймистою речовиною із запаленим гнітом. Внаслідок цього скло розбилося та пляшка потрапила до салону і спровокувала загоряння легковика», - йдеться у повідомленні ВЗГ.
Зловмисник з місця злочину втік. Працівники ДПС намагалися загасити полум’я, але їм це не вдалося. Службовий автомобіль повністю знищений вогнем.
Наразі вжито заходів для встановлення та затримання зловмисника.
Головним управлінням МВС України в Дніпропетровській області організовано проведення службового розслідування.