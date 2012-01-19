У Нижньому Новгороді відкриється Генеральне консульство України

Через місяць у Нижньому Новгороді відкриється чергове Генеральне консульство України в Росії і пройде засідання підкомітету в міжнародних справах Українсько-російської міждержавної комісії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ повідомив на прес-конференції в Москві за підсумками діяльності російської дипломатії в 2011 році.

«У найближчий місяць відбудеться чергове засідання підкомітету в міжнародних справах. Ми вирішили його провести в Нижньому Новгороді, буде ця подія приурочена до відкриття Генерального консульства України (в цьому місті)», - сказав він.

Міністр повідомив, що на засіданні обговорюватиметься весь спектр міжнародних питань. «Зокрема й придністровська тематика, оскільки Україна і Росія є країнами-гарантами», - додав С.ЛАВРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня 2011 року міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО заявив, що в 2012 році Україна відкриє своє Генконсульство в Нижньому Новгороді, а Росія - в Донецьку.