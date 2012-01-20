У Рівному скасували урочистості з нагоди Дня Соборності

У Рівному у зв’язку із загибеллю 9 осіб в дорожньо-транспортній пригоді 19 січня скасовано заплановані на сьогодні урочисті заходи з нагоди відзначення Дня Соборності та Свободи України.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Рівненської обласної державної адміністрації.

Голова ОДА Василь БЕРТАШ перервав відпустку і вийшов на роботу. Сьогодні він відвідає у лікарні постраждалих у дорожньо-транспортній пригоді. Кожен з них, відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, отримає грошову допомогу. Також допомогу отримають сім`ї загиблих. Відповідні кошти виділять обласна, міська та районні органи влади.

Як повідомляв УНІАН, о 17.10 19 січня на під’їзді до Рівного сталося зіткнення мікроавтобуса Volkswagen, що перевозив 17 пасажирів, з вантажним автомобілем Renault.

Внаслідок дорожньо-транспортної події загинуло 9 осіб (дві особи померли у лікарні) та 8 осіб (з них три дитини та троє підлітків) з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано до лікарень Рівного.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.