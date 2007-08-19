Янукович висловив співчуття з приводу смерті Прокопенка

Прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ висловив глибоке співчуття родині народного депутата України V скликання Віктора Прокопенка та футбольному клубу „Шахтар”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінету Міністрів України. (В.Прокопенко раптово помер 18 серпня на 63-му році життя – УНІАН).

„З почуттям глибокої скорботи сприйняв звістку про раптову смерть Вашого чоловіка, батька, дідуся, народного депутата України, мого однопартійця і однодумця Віктора Євгеновича Прокопенка, - йдеться в жалобній телеграмі прем’єр-міністра родині ПРОКОПЕНКІВ. – У самому розквіті сил трагічно обірвалося життя прекрасної людини, талановитого організатора, видатного громадського діяча, всесвітньо відомого спортсмена і тренера”.

На переконання В.ЯНУКОВИЧА, життєвий шлях В.Прокопенка служить яскравим прикладом самовідданого служіння Вітчизні, еталоном цілеспрямованості, наполегливості і великої працьовитості.

У жалобній телеграмі футбольному клубу „Шахтар” В.ЯНУКОВИЧ висловив впевненість, що заслужений тренер України і Росії В.Прокопенко “залишив яскравий і незабутній слід в історії вітчизняного футболу, став творцем і натхненником перших серйозних успіхів футбольного клубу «Шахтар» на європейській арені”.

“Світла пам`ять про Віктора Євгенійовича назавжди залишиться в серцях всіх шанувальників його яскравого і самобутнього таланту”, підкреслив прем’єр.

Довідка УНІАН. В.Прокопенко народився 24 жовтня 1944 року в Маріуполі (Донецька область). Виступав за команди "Локомотив" (Вінниця), "Чорноморець" (Одеса), "Шахтар" (Донецьк), "Локомотив" (Харків).

У чемпіонатах СРСР провів 88 матчів, забив 13 голів. Бронзовий призер чемпіонату СРСР 1974 року у складі одеського "Чорноморця".

Тренерську кар`єру почав у 1978 році. ФК «Шахтар» В.Прокопенко очолив восени 1999 р.