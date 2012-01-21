Україна зацікавлена у сланцевому газі, а США - в українських родовищах

Україна зацікавлена у приході потужних інвесторів для розробки родовищ сланцевого газу.

Про це заявив міністр екології і природних ресурсів Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ під час зустрічі з посланником Держсекретаря США з енергетичних питань в Євразії Річардом МОНІНГСТАРОМ, повідомила УНІАН прес-служба міністерства.

Згідно з повідомленням, під час зустрічі сторони обговорили перспективи видобутку сланцевого газу в Україні.

М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ повідомив, що на лютий п.р. заплановано проведення відкритого тендеру, на якому будуть визначені інвестори для геологічної розвідки і видобутку сланцевого газу.

«Ми зацікавлені, щоб тендери пройшли прозоро, а потужні інвестори розпочали видобуток сланцевого газу в Україні. Це буде серйозною перемогою нашої урядової команди», - цитує прес-служба міністра.

У свою чергу, Р.МОНІНГСТАР підтвердив великий інтерес американських інвесторів в освоєнні Олесської і Юзівської геологічних площ, на яких планується видобуток сланцевого газу.

Сторони домовилися організувати консультації Геологічної служби США і Державної служби геології і надр України щодо обміну інформацією про перспективи зазначених площ.

Присутній на переговорах голова Державної служби геології і надр України Едуард СТАВИЦЬКИЙ повідомив, що три американські компанії - Shell, Exxon Mobil і Chevron - одержали від служби вичерпну відповідь на запити щодо перспектив цих ділянок. «Крім того, американські інвестори зацікавилися низкою інших ділянок. Співпраця з ними продовжується», - повідомив Е.СТАВИЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2011 року Кабінет міністрів України своїми постановами затвердив умови конкурсів на укладання угод про розподіл продукції (УРП) за Юзівською (Донецька і Харківська області) і Олесською (Львівська область) вуглеводневими площами із запасами сланцевого газу.

Згідно з документами, Кабмін доручив Міжвідомчій комісії з організації укладання і виконання УРП розробити і затвердити протягом двох місяців конкурсну документацію і офіційно оголосити про проведення конкурсів.

Після підписання і державної реєстрації угод інвестору (переможцю конкурсу) надається спеціальний дозвіл на користування надрами з метою геологічного вивчення, зокрема дослідно-промислової розробки, з подальшим видобутком вуглеводнів (промисловою розробкою) в межах ділянки, терміном на 50 років. Термін дії спеціального дозволу на користування надрами може бути продовжено у порядку, встановленому законодавством.

Нагадаємо, на розробку Юзівської і Олесської площ претендує нафтогазова компанія Shell.