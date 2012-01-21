Кримського бізнесмена випустили під заставу в 3 мільйони гривень

Центральний районний суд Сімферополя у п'ятницю відпустив з-під варти під заставу в 3,1 млн. грн. 73-річного президента кримської корпорації «ТЕС» - великої компанії-нафтотрейдера - Геннадія БЕЙМА.

Про це кореспонденту УНІАН по телефону повідомив співробітник фірми.

Після засідання слідчий вручив Г.БЕЙМУ повістку в прокуратуру для дачі свідчень.

Повістку в прокуратуру 20 січня отримав також син Г.БЕЙМА - віце-президент «ТЕС» Сергій БЕЙМ.

Кримські бензинові магнати Геннадій і Сергій БЕЙМИ, яких ЗМІ називають одними з найбагатших людей півострова, були затримані 11 січня за підозрою в знищенні майна Керченського морського торгового порту, що, за версією слідства, заподіяло близько 2 млн. грн. збитків. Їм інкримінують перевищення службових повноважень - частина 3 статті 365 Кримінального кодексу.

Центральний райсуд Сімферополя 18 січня відпустив з-під варти Геннадія і Сергія БЕЙМА під заставу в 1 млн. грн. кожного, а співробітники прокуратури відразу ж затримали БЕЙМА-старшого.

Корпорація «ТЕС» створена в 2002 році, до неї увійшли підприємства однойменної фірми, що існувала з 1992 року. Останні три роки, крім нафтового, корпорація займається також готельним бізнесом.