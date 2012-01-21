Українці потрапили в ДТП у Польщі

20 січня ц.р. у місцевості Броновіце (Люблінське воєводство Республіки Польща) сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса з шістьма українськими пасажирами.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України з посиланням на інформацію Генерального консульства України в Любліні.

За даними Генконсульства, у результаті аварії троє громадян України отримали травми різного ступеню тяжкості. Після надання медичної допомоги одна громадянка покинула лікарню, інші двоє наших співвітчизників були госпіталізовані до лікарні м.Пулави.

Зазначена справа перебуває на особливому контролі у Генеральному консульстві України в Любліні та в Департаменті консульської служби МЗС України.