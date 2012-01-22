Встановлено, чию голову знайшли в Лос-Анджелесі

00:50, 22 січня 2012
Суспільство
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Поліція скаладає список підозрюваних

ПоліціяЛос-Анджелесаповідомилапро встановленняособи людини, відрізануголову якоїзнайденовлос-анджелеськомуГріффіт-парку.Про цеповідомляєAssociated Pressз посиланнямнамісцевіЗМІ.

Згідно з інформацієюагентства, убитимвиявився66-річнийжительмістана ім'яХервіМеделлін.Наданиймоментполіціяобшукуєйогоквартиру,атакож складаєспискиможливихпідозрюваних.Ведутьсяпошуки іншихчастинтілавбитого.Подальшаінформація нерозголошуєтьсявінтересахслідства.

Відрізанаголова,атакож долоніі стопиХ.МеделлінавиявленівГріффіт-парку18 січня,нагадуєРосБізнесКонсалтинг.Усі частинитіла булиакуратнозапакованіу пластиковіпакети.За версієюслідства, вбивствосталосяна іншій території,післячогозлочинцірозчленувалитіло івикинулийогонатериторіїпарку.

 

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