Встановлено, чию голову знайшли в Лос-Анджелесі

Поліція скаладає список підозрюваних

ПоліціяЛос-Анджелесаповідомилапро встановленняособи людини, відрізануголову якоїзнайденовлос-анджелеськомуГріффіт-парку.Про цеповідомляєAssociated Pressз посиланнямнамісцевіЗМІ.



Згідно з інформацієюагентства, убитимвиявився66-річнийжительмістана ім'яХервіМеделлін.Наданиймоментполіціяобшукуєйогоквартиру,атакож складаєспискиможливихпідозрюваних.Ведутьсяпошуки іншихчастинтілавбитого.Подальшаінформація нерозголошуєтьсявінтересахслідства.



Відрізанаголова,атакож долоніі стопиХ.МеделлінавиявленівГріффіт-парку18 січня,нагадуєРосБізнесКонсалтинг.Усі частинитіла булиакуратнозапакованіу пластиковіпакети.За версієюслідства, вбивствосталосяна іншій території,післячогозлочинцірозчленувалитіло івикинулийогонатериторіїпарку.

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