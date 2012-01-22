У Тернополі відкрили виставку до Дня Соборності

У Тернополі в обласному державному архіві з нагоди проголошення Акту Злуки відкрили виставку «Один народ – одна держава».



Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному архіві, в експозиції представлено рідкісні документи початку минулого століття, які передували проголошенню Акту Злуки, матеріали та документи, які засвідчують вагомість цієї події та її наслідки.



Також на виставці відображено, як відзначали це свято з часу проголошення незалежної України.



Відкриття виставки благословили представники духовенства, закликавши присутніх «любити одне одного так як це робили предки, які свого часу об’єдналися в одну державу».



Виставка працюватиме упродовж місяця.



Окрім цього з нагоди Дня Соборності та Свободи України в палаці культури «Березіль» відбулися урочистості за участю керівництва міста та області. Завершились вони концертом, на якому виступили місцеві виконавці та колективи обласної філармонії.