Київська міліція закликає оперативно повідомляти про пограбування

Столична міліція закликає громадян, у разі, якщо вони стали жертвою пограбування, терміново повідомляти про це правоохоронні органи для вчасного та швидкого розкриття злочину.

Як повідомили УНІАН у Київському главку міліції, завдяки втіленій та апробованій нещодавно системі реагування "Цунамі", зокрема, у столиці останнім часом вдалося підвищити рівень затримання грабіжників. "Лише протягом вчорашнього дня в Києві завдяки вчасному повідомленню постраждалих від пограбування у шести випадках з десяти вдалося затримати зловмисників", - зазначили у міліції.