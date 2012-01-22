Київська міліція закликає оперативно повідомляти про пограбування

20:25, 22 січня 2012
Суспільство
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"Цунамі" не любить зволікань

Столична міліція закликає громадян, у разі, якщо вони стали жертвою пограбування, терміново повідомляти про це правоохоронні органи для вчасного та швидкого розкриття злочину.

Як повідомили УНІАН у Київському главку міліції, завдяки втіленій та апробованій нещодавно системі реагування "Цунамі", зокрема, у столиці останнім часом вдалося підвищити рівень затримання грабіжників. "Лише протягом вчорашнього дня в Києві завдяки вчасному повідомленню постраждалих від пограбування у шести випадках з десяти вдалося затримати зловмисників", - зазначили у міліції.

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