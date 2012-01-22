Святкування Дня Соборності пройшло на кораблях ВМС

У Севастополі відбулися заходи, присвячені Дню Соборності і Свободи України.

Як передає кореспондент УНІАН, в неділю представники міських властей, командування Військово-Морських Сил України і громадськості поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. Захід завершився проходженням урочистим маршем роти почесної варти Українського флоту.

Перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Сергій САВЕНКОВ під час підходу до преси заявив, що «влада міста оцінює соборність як єднання влади і народу». На його думку, «влада тільки разом з народом зможе добитися якихось видимих, відчутних результатів».

«Ми прагнемо об'єднати всі політичні сили, всі громадські організації, ми намагаємося їх почути і ті проблеми, які існують в місті, знаходити шляхи для їх вирішення», - додав С.САВЕНКОВ

Також заходи, присвячені Дню Соборності і Свободи України, відбулися в частинах і на кораблях Військово-Морських Сил України.