Шахрайка продавала пенсіонерам лазерні указки

У Барнаулі (РФ) винесено вирок місцевій мешканці, яка здійснила шахрайські дії у великому розмірі, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.



41-річна жінка протягом кількох років купувала на ринках лазерні указки у формі брелоків, середня ціна яких близько 50 руб. З цими указками вона приходила до літніх людей і, представляючись співробітником поліклініки, продавала їх як медичний прилад широкого спектру дії - за ціною від 1,5 тис. до 6 тис. руб. за штуку.



Зловмисниця переконувала пенсіонерів, що "прилад" лікує практично від будь-яких хвороб, просто потрібно систематично обробляти його світлом місця недуг. Також вона повідомляла своїм "пацієнтам" номер кабінету в поліклініці, де вона нібито веде прийом, дні та години прийому, вигадані номер телефону і свої анкетні дані.



Крім цього, увійшовши в довіру до пенсіонерів та з'ясувавши, де лежать гроші, вона викрадала заощадження. Найбільша крадіжка досягла 112 тис. руб. Всього під час продажу "цілющих" лазерних вказівок у 27 пенсіонерів жінка викрала понад 500 тис. руб.



Як повідомили в прокуратурі регіону, суд визнав підсудну винною і призначив їй покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки 3 місяці умовно з випробувальним терміном 4 роки.