Опозиція пропонує підвищити зарплату

Народний депутат від «БЮТ-Батьківщини» Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ пропонує законодавчо підвищити соціальні стандарти.

Згідно із законопроектом №9681-1 від 18 січня 2012 року, текст якого розміщено на офіційному сайті Верховної Ради, пропонується на поточний рік встановити прожитковий мінімум на таких рівнях: із 1 квітня - 1,458 тис. грн., із 1 липня - 1,470 тис. грн., із 1 жовтня - 1,494 тис. грн., із 1 грудня - 1,525 тис. грн.

Для тих, хто належить до основних соціально-демографічних груп, пропонується встановити прожитковий мінімум на таких рівнях:

для дітей до 6 років: із 1 квітня - 1,331 тис. грн., із 1 липня - 1,350 тис. грн., із 1 жовтня - 1,365 тис. грн., із 1 грудня - 1,392 тис. грн.;

для дітей від 6 до 18 років: із 1 квітня - 1,595 тис. грн., із 1 липня - 1,615 тис. грн., із 1 жовтня - 1,635 тис. грн., із 1 грудня - 1,667 тис. грн.;

для працездатних осіб: із 1 квітня - 1,536 тис. грн., із 1 липня - 1,556 тис. грн., із 1 жовтня - 1,576 тис. грн., із 1 грудня - 1,606 тис. грн.;

для осіб, які втратили працездатність: із 1 квітня - 1,222 тис. грн., із 1 липня - 1,238 тис. грн., із 1 жовтня - 1,254 тис. грн., із 1 грудня - 1,28 тис. грн.

Також А.ПАВЛОВСЬКИЙ пропонує підвищити рівень мінімальної заробітної плати: із 1 квітня - 1,536 тис. грн., із 1 липня - 1,556 тис. грн., із 1 жовтня - 1,576 тис. грн., із 1 грудня - 1,606 тис. грн.; у погодинному розмірі: з 1 квітня - 8,7 грн., із 1 липня - 8,9 грн., із 1 жовтня - 9 грн., із 1 грудня - 9,1 грн.

Крім того, документом пропонується скасувати право Кабінету міністрів самостійно визначати розміри соціальної допомоги.

Як повідомляв УНІАН, згідно із законом про державний бюджет на 2012 рік, прожитковий мінімум на поточний рік встановлено в таких розмірах: із 1 січня - 1017 грн., із 1 квітня - 1037 грн., із 1 липня - 1044 грн., із 1 жовтня - 1060 грн., із 1 грудня – 1095 грн.

Для тих, хто належить до основних соціальних і демографічних груп населення, встановлюються такі розміри прожиткового мінімуму на 2012 рік:

для дітей до 6 років: із 1 січня - 893 грн., із 1 квітня - 911 грн., із 1 липня - 917 грн., із 1 жовтня - 930 грн., із 1 грудня - 961 грн.;

для дітей від 6 до 18 років: із 1 січня - 1112 грн., із 1 квітня - 1134 грн., із 1 липня - 1144 грн., із 1 жовтня - 1161 грн., із 1 грудня - 1197 грн.;

для працездатних осіб: із 1 січня - 1073 грн., із 1 квітня - 1094 грн., із 1 липня - 1102 грн., із 1 жовтня - 1118 грн., із 1 грудня - 1134 грн.;

для осіб, що втратили працездатність: із 1 січня - 822 грн., із 1 квітня - 838 грн., із 1 липня - 844 грн., із 1 жовтня - 856 грн., із 1 грудня - 884 грн.

Законом також встановлена на 2012 рік мінімальна заробітна плата в місячному розмірі: із 1 січня - 1073 грн., із 1 квітня - 1094 грн., із 1 липня - 1102 грн., із 1 жовтня - 1118 грн., із 1 грудня - 1134 грн.; у погодинному розмірі: з 1 січня - 6,43 грн., із 1 квітня - 6,56 грн., із 1 липня – 6,61 грн., із 1 жовтня - 6,7 грн., із 1 грудня - 6,8 грн.