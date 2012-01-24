Видобуток золота на Закарпатті може зашкодити регіону

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО вважає, що рішення про видобуток золота на Закарпатті може зашкодити цьому регіону як центру оздоровлення і туризму.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі М.ТОМЕНКА.

В прес-службі нагадали, що наприкінці минулого року Закарпатська обласна рада погодила клопотання НАК «Надра України» стосовно надання спеціального дозволу на користування надрами з метою розробки Мужіївського золото-поліметалічного родовища, що розташоване у Берегівському районі Закарпатської області, на 20 років, а також отримання спеціального дозволу на користування надрами Берегівського золото-поліметалічного родовища загальнодержавного значення, розташованого у Берегівському районі, з метою видобування корисних копалин на 5 років.

Водночас М.ТОМЕНКО зазначив, що експерти, громадські діячі та вчені, які входять до Громадської ради при Закарпатській обласній раді, наводять низку застережень стосовно поспішності і не обґрунтованості цього рішення.

Зокрема, вони говорять про те, що в рішеннях Мужіївської сільської ради щодо користування надрами Мужіївського золото-поліметалічного родовища «з метою видобування корисних копалин строком на 20 років» і користуванню надрами Берегівського золото-поліметалічного родовища «з метою геологічного вивчення строком на 5 років» не вказані площі місцезнаходження наданих і попередньо погоджених земельних ділянок.

Окрім того, в даних рішеннях сільських рад немає навіть посилань ні на вхідні дані документів клопотань ПАТ НАК «Надра України», ні на будь-яке громадське обговорення цих надзвичайно важливих для громад Мужієва, Квасова та Великих Берегів питань.

Окрім того, зауважив М.ТОМЕНКО, в проектах рішень, винесених на сесію обласної ради, немає документів і посилань на погодження чи позицію Берегівської районної ради щодо даного питання. Більше того, додав віце-спікер, досі не проведені екологічний аудит всього об'єкту та технічна експертиза його окремих ділянок з метою проектування еколого-очисних та інших робіт.

Віце-спікер нагадав, що ідея добування золота на Закарпатті не є новою. У свій час було створено підприємство ТОВ «Закарпатполіметали», яке виконало певні роботи і зупинило розробку. З огляду на це, зауважив М.ТОМЕНКО, до початку нових робіт експерти говорять про необхідність, як мінімум, перевірки наслідків фінансової діяльності та екологічного забруднення території ТОВ «Закарпатполіметали».

За словами М.ТОМЕНКА, загальна оцінка даного рішення свідчить, що воно прямо суперечить регіональній стратегії розвитку Закарпатської області до 2015 року, оскільки головними пріоритетами регіону є розвиток туризму, рекреації, виноградарства, садівництва, збереження довкілля тощо, а не видобування золота та інших корисних копалин.

М.ТОМЕНКО нагадав, що за дане рішення Закарпатської обласної ради не голосувала фракція «БЮТ-Батьківщина». «А ми в свою чергу підтримуємо позицію заступника голови обласної ради, керівника фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрія СЕРБАЙЛА про необхідність рішення місцевої громади (як мінімум мова йде про місцевий референдум мешканців Берегівського району) та екологічний аудит незалежних фахівців з можливим залученням міжнародних експертів, щоб розуміти можливі екологічні наслідки нового-старого проекту з видобутку українського золота», - додав М.ТОМЕНКО.

Він повідомив, що з початком роботи парламенту ініціюватиме включення Верховної Ради та відповідних урядових інституцій до розгляду проблеми золотодобування, що непокоїть мешканців Закарпаття.