У Москві зник відомий актор
08:30, 24 січня 2012Суспільство
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Нещодавно переніс інсульт
У Москві зник народний артист Росії Олександр ПОРОХОВЩИКОВ.
Як повідомляє ICTV, про зникнення актора заявила його дружина Ірина ПОРОХОВЩИКОВА.
Знайомі та близькі сім`ї також нічого не знають про місцеперебування актора.
І.ПОРОХОВЩИКОВА зазначила, що стан здоров`я чоловіка останнім часом викликав у неї серйозні побоювання, через перенесений ним нещодавно інсульт.
О.ПОРОХОВЩИКОВ народився у 1939 році.
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