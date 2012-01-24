У Москві зник відомий актор

08:30, 24 січня 2012
Суспільство
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Нещодавно переніс інсульт

У Москві зник народний артист Росії Олександр ПОРОХОВЩИКОВ.

Як повідомляє ICTV, про зникнення актора заявила його дружина Ірина ПОРОХОВЩИКОВА.

Знайомі та близькі сім`ї також нічого не знають про місцеперебування актора.

І.ПОРОХОВЩИКОВА зазначила, що стан здоров`я чоловіка останнім часом викликав у неї серйозні побоювання, через перенесений ним нещодавно інсульт.

О.ПОРОХОВЩИКОВ народився у 1939 році.

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