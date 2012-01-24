Продаж київського готелю «Славутич» визнали незаконним

Господарський суд Києва визнав за недійсний договір відчуження будівлі київського готелю «Славутич» і повернув права власності Відкритому акціонерному товариству «Готель «Славутич». 20 січня ц.р. виконавча служба забезпечила виконання рішення суду, повідомив УНІАН призначений судом незалежний арбітражний керуючий Олексій ЩЕРБАНЬ.

За його словами, ВАТ «Готель «Славутич» з 1996 року є власником однойменного готелю. У 2006-2011 рр. міноритарний акціонер компанії С., який володіє 49,9% акцій, з метою проведення «контрольованого банкрутства» ініціював укладання низки фіктивних договорів на надання ВАТ «Готель «Славутич» консультаційних і маркетингових усних послуг на суму, що перевищує 70 млн. грн. Згодом ці договори були оскаржені незалежним арбітражним керуючим і визнані судом фіктивними, відзначив О.ЩЕРБАНЬ. За його словами, у 2009 році будівлю готелю, раніше закладену в банку, в обхід рішення зборів акціонерів було продано підконтрольною С. структурі за 30 млн. грн. – тобто за суму, більш ніж удвічі меншу, ніж заставна вартість готельного комплексу. У квітні 2011 р. Господарським судом Києва було порушено справу про банкрутство ВАТ «Готель «Славутич» і призначено незалежного арбітражного керуючого - О.ЩЕРБАНЯ.

За словами О.ЩЕРБАНЯ, у результаті перевірки господарської діяльності підприємства в 2006-2011 рр., було встановлено, що більшість компаній - кредиторів ВАТ «Готель «Славутич» підконтрольна акціонеру С., а сформована ними заборгованість є фіктивною, про що були поінформовані суд і правоохоронні органи. Арбітражний керуючий повідомив, що він подав позов про визнання незаконним відчуження будівлі готелю і про витребування його з незаконного володіння компанії ПрП «Б» на користь ВАТ «Готель «Славутич». Позов було задоволено Господарський судом Києва 22 серпня 2011 року, повідомив О.ЩЕРБАНЬ.

За його словами, виконання відповідного рішення суду було проведене Виконавчою службою із залученням співробітників МВС для забезпечення громадського порядку при проведенні встановлених законом дій. «Під час проведення виконавчих дій державним виконавцям було завдано протидії з боку С. і супроводжуючої його групи людей спортивної статури», - повідомив арбітражний керуючий. Зокрема, вони зробили низку спроб спровокувати безлади і проникнути всередину будівлі готелю, де у той час знаходилися туристи. Дії цих осіб були припинені співробітниками МВС, сказав О.ЩЕРБАНЬ.

За його словами, зараз ВАТ «Готель «Славутич» подало заяву до прокуратури м. Києва, з обвинуваченням С. у доведенні підприємства до банкрутства, шахрайстві з метою заволодіння будівлею готелю, привласненні і розтраті майна і невиконанні рішення суду.

Зараз, як повідомили у ВАТ «Готель «Славутич», проводиться робота з відновлення нормальної діяльності підприємства.

*** Відкрите акціонерне товариство «Готель «Славутич» створено 27 серпня 1996 р.

За даними емітента, основними акціонерами ВАТ є ТОВ "Юнiверсал Альянс Україна" - 24,99%, NEWLAND OVERSEAS TRADING LIMITED - 24,99%, а також 130 фізичних осіб - у минулому членів трудового колективу товариства.

Номерний фонд готелю «Славутич» - 400 номерів різних категорій.