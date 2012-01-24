Бунт у горлівській колонії - в'язні напали з ножем на помічника начальника

У Горлівці Донецької області в Калінінській виправній колонії № 27 засуджені здійснили напад на чергового помічника начальника колонії: завдали йому колену рану черевної порожнини.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління державної пенітенціарної служби України в Донецькій області.

Напад стався 20 січня. Цього ж дня в колонії почали проводити загальний обшук з метою недопущення порушення режиму проникнення і зберігання на території заборонених предметів.

У цьому заході беруть участь лише співробітники Управління Державної пенітенціарної служби Донецької області й не залучаються інші силові відомства.

Сьогодні група негативно налаштованих засуджених, які утримуються на ділянці посиленого контролю, здійснили «демонстративно-шантажний акт членоушкодження з метою зриву обшуку, щоб привернути до себе увагу суспільства і викликати до себе почуття жалості. Всій цій групі засуджених було надано медичну допомогу, загроза їхньому життю і здоров`ю зараз відсутня», - говориться в повідомленні.

У зв`язку з цими подіями, з метою недопущення розповсюдження неправдивої та неправомірної інформації про надзвичайні події начальник Управління Державної пенітенціарної служби України в Донецькій області проведе завтра брифінг.