Жителів уже двох областей просять зайвий раз носа з дому не показувати

Кримське управління МНС оголосило штормове попередження в регіоні на 25-27 січня через прогнозоване різке погіршення погоди і просить жителів Криму і туристів відкласти виїзди у гори, на рибалку і полювання.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі управління МНС в Криму.

На півострові очікується вітряна і морозна погода, посилення північно-східного вітру швидкістю 15-20 метрів на секунду, місцями - до 28 м/с.

25 січня температура повітря в Криму становитиме 1-3 градусів тепла вдень і від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла вночі, вдень 26 січня очікується від 5 морозу до 0, вночі 4-9 градусів морозу, вдень 27 січня 1-6 градусів морозу і вночі 7-12 градусів морозу.

Рятувальники попереджають, що через негоду можуть виникнути складнощі у роботі транспорту, також можуть обрушитися рекламні конструкції.

У Херсонській області на 25-27 січня теж оголошено штормове попередження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії Херсона з посиланням на Херсонський обласний центр з гідрометеорології, у ці дні у Херсоні та області очікується зниження температури повітря вночі до 10-15 градусів морозу, вдень до 5-10 градусів морозу з посиленням північно-східного вітру до 15-20 м/с, місцями очікуються пориви 25-30 м/с.

Жителів регіону просять без нагальної потреби не виходити на вулицю і не користуватись приватним транспортом, не ходити і не ставити автомобілі під деревами та поблизу рекламних щитів.