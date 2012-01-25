ДПтС: стан засуджених, які порізали вени, задовільний

Стан 11 засуджених Калінінської виправної колонії № 27 у м. Горлівка Донецької області, які завдали вчора членоушкодження, задовільний.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції начальник Управління Державної пенітенціарної служби України в Донецькій області Юрій ПРИХОДЬКО.

Він нагадав, що на 24 січня був запланований і проведений обшук в установі № 27. Ю.ПРИХОДЬКО розповів, що після того, як до колонії прибули співробітники управління, на дільниці посиленого контролю колонії, де утримуються засуджені негативної спрямованості (ті засуджені, які скоюють додаткові правопорушення, зберігають заборонені предмети, не хочуть ставати на шлях виправлення), 11 засуджених здійснили акт членоушкодження.

За словами начальника управління, уповноважена з прав людини, конфліктолог Тамара КИРИЧУК визначила поведінку цих 11 засуджених як акт демонстративно-шантажуючого характеру з метою запобігання обшуку.

«Одинадцять осіб здійснили акт членоушкодження - лезами від одноразових станків, які у нас, на жаль, дозволені, вони зробили порізи в районі передпліччя, кисті», - сказав Ю.ПРИХОДЬКО. При цьому він підкреслив, що «стан у всіх задовільний, всі знаходяться на місцях, пошкодження можна визначити як легкі тілесні».

Керівник управління зазначив, що «обшук проведено вдало, вилучено заборонені предмети: на дільниці посиленого контролю вилучено три мобільні телефони, гроші, колючо-ріжучі предмети».

Як повідомляв УНІАН, за фактом членоушкодження, яке 24 січня було здійснено групою негативно налаштованих засуджених Калінінської виправній колонії № 27 у м. Горлівка, проводиться перевірка.

«Для об`єктивного з`ясування обставин інциденту прокуратура Калінінського району Горлівки проводить перевірки дотримання вимог кримінально-виконавчого законодавства України, а також у порядку ст. 97 КПК. Після закінчення перевірок буде дано правову оцінку події», - заявили в прес-службі прокуратури.

Раніше повідомлялося, що в Горлівці Донецької області в Калінінській виправній колонії № 27 засуджені 20 січня скоїли напад на чергового помічника начальника колонії: завдали йому колоту рану черевної порожнини. Цього ж дня в колонії почав проводитися загальний обшук із метою недопущення порушення режиму проникнення й зберігання на території заборонених предметів.