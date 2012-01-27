Українському тренеру у США пред'явили звинувачення в педофілії

Прокуратура США офіційно пред`явила українському тренеру з хокею Івану ПРАВИЛОВУ звинувачення в розтлінні 14-річного хлопчика, передає РІА «Новости» з посиланням на агентство Ассошиейтед Прес.

І.ПРАВИЛОВ, який є головою своєї власної хокейної школи для підлітків у Філадельфії (штат Пенсільванія), був затриманий минулого тижня. Звинувачення підозрює його в тому, що він скоїв стосовно 14-річного учня своєї школи дії сексуального характеру, а також погрожував вбивством іншому хлопчику, який став свідком його злочинних дій.

Слухання у справі І.ПРАВИЛОВА заплановані на п`ятницю. Як повідомляє агентство, на час розслідування прокуратура добиватиметься для нього затримання.

І.ПРАВИЛОВ у минулому був тренером українського хокейного клубу "Дружба 78". Серед випускників його школи в США значиться литовець Дайнюс ЗУБРУС, який раніше виступав за клуб "Філадельфія Флайєрз", а нині є нападаючим "Нью-Джерсі Девілз".

Як повідомляв УНІАН, 20 січня в іноземних ЗМІ з’явилася інформація, що українського хокейного тренера І.ПРАВИЛОВА заарештували в США за підозрою в педофілії. 48-річного тренера звинувачують в тому, що під час поїздки по США він вчинив дії сексуального характеру стосовно 14-річного хлопчика. Як уточнює Associated Press, яке посилається на судові документи, два хлопці дали однакові свідчення. Згідно їхнім заявам, вночі 3 січня хлопці та І.ПРАВИЛОВ перебували в квартирі в передмісті Філадельфії Елкінс Парк (Elkins Park), приїхавши до Пенсільванії з Делаверу. Тренер поклав руку на геніталії одного з них. За інформацією ЗМІ, коли І.ПРАВИЛОВ дізнався про те, що хлопець поскаржився на домагання, він, згідно з матеріалами справи, пригрозив і вдарив його.

Хокейний клуб-школа «Дружба-78» під керівництвом І.ПРАВИЛОВА є неодноразовим чемпіоном України і переможцем багатьох міжнародних турнірів. Деякі вихованці «Дружби-78» виступають за різні клуби НХЛ у США і Канаді. Восени в 2005 році близько 20 юних вихованців «Дружби-78» виїхали з України для продовження навчання в приватних коледжах США.

У харківському хокейному клубі «Дружба-78» вважають, що І.ПРАВИЛОВ став жертвою дитячого хуліганства, а то й помсти.

За словами співрозмовника агентства, команда «Дружба-78», сформована з юних хокеїстів 1999-2000 рр., перебуває в США на запрошення І.ПРАВИЛОВА й тренується для участі в Чемпіонаті світу серед дитячих клубних команд (у віці до 13 років), який повинен пройти в Квебеку (Канада) в лютому 2012 року.

Команда складається з близько 25 юних хокеїстів, до неї входять ще декілька підлітків із інших міст України.