Відеокамеру у запальничці можна замовити через Інтернет, а СБУ вас сама знайде

У Черкасах співробітники СБУ ліквідували канал незаконного постачання та розповсюдження технічних засобів негласного отримання інформації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління СБУ у Черкаській області, житель Черкас замовляв технічні засоби через Інтернет, отримував їх контрабандним шляхом, після чого реалізовував місцевим жителям.

Співробітники СБУ затримали правопорушника під час одержання чергової посилки, з якої було вилучено 6 мініатюрних відеокамер, закамуфльованих під автомобільні брелоки, наручний годинник і запальнички.

Кримінальну справу, порушену стосовно зловмисника за ч. 2 ст. 359 (незаконне придбання, збут або використання технічних засобів отримання інформації), ч. 2 ст. 15 (замах на вчинення злочину) та ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України, направлено до суду.