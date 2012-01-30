За добу морози вбили ще шістьох українців

В Україні впродовж останньої доби від сильних морозів померли ще шестеро осіб.

Про це повідомляється на сайті Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Зокрема, як йдеться у повідомленні, впродовж періоду сильних морозів померли 18 людей, з них 12 – виявили на вулиці. (Станом на 29 січня через сильні морози померли 12 осіб - УНІАН).

Крім того, за даними міністерства, у період 27-29 січня 473 особи звернулися до лікувальних закладів зі скаргами на переохолодження чи обмороження. З них 404 були госпіталізовані.

Загалом станом на ранок 30 січня в Україні працюють 1,5 тис. пунктів обігріву. За останню добу до таких закладів звернулися понад 7 тис. осіб. Найбільше по тепло та гарячу їжу заходили громадяни у Чернігівській області (1009 осіб), Харківській (815), Донецькій (806).

Впродовж трьох діб загальна кількість людей, що відвідала пункти обігріву, – понад 17 тис. Найбільше у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській областях.