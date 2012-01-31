Журналіст, тіло якого знайшли в Одесі, сам стрибнув у воду з пірса?

29-річний журналіст Євген Дикий, тіло якого знайшли сьогодні вранці на пляжі в Аркадії, покінчив життя самогубством, стрибнувши у воду з пірса. Про це "Сегодня" повідомили в прес-службі облУВС.

«Це був суїцид. Кримінальну справу порушено не було», - сказав співробітник прес-служби Володимир Шаблієнко.

Як з`ясувалося, хлопець працював редактором рубрики «Столиця» в київському інформагентстві «Лига.net».

За словами головного редактора видання Олега Іванцова, тіло Євгена упізнав його двоюрідний дядько, який проживає в Одесі.