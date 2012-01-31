Затримано крадіїв магістральної електроопори

Міліція затримала зловмисників, які викрали елементи опори магістральної лінії електропередач і таким чином викликали падіння опори в Запорізькій області, що стало причиною обмеження потужності ЗАЕС.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС у Запорізькій області, «для розслідування цього злочину правоохоронці створили посилену слідчо-оперативну групу, до якої, крім слідчих, увійшли найбільш досвідчені співробітники управлінь кримінального розшуку, Державної служби боротьби з економічною злочинністю і міліції громадської безпеки ГУМВС області».

У результаті оперативно були встановлені особи підозрювані у скоєнні злочину – це троє місцевих жителів 1986, 1987 і 1978 років народження, при цьому двоє з них уже мають судимості.

«Усіх трьох затримано і дали зізнавальні свідчення. Під час слідства вилучено речові докази: металеві фрагменти електроопор», - сказано в повідомленні.

Затриманих перевіряють на причетність до скоєння інших злочинів.

Слідчим управлінням ГУМВС України в Запорізькій області порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 194-1 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження об'єктів електроенергетики).

Як повідомляв УНІАН, 26 січня увечері у Великобілозерському районі Запорізької області, за 28 кілометрів від Енергодара, де розташована ЗАЕС, впала опора магістральної лінії 750 кВ, внаслідок чого, за даними облдержадміністрації, станція змушена була знизити потужність на 40 Мвт (з 5040 до 5000 Мвт.)

У зв'язку з подією перший віце-прем'єр-міністр Андрій КЛЮЄВ дав доручення органам місцевої влади і МВС взяти під контроль стан опор електропередач, а Генеральній прокуратурі і силовим відомствам - з'ясувати причини падіння опори.