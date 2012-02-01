Табачник про фізкультуру, Канаду та шаровані дисципліни

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту розробляє нове положення про визначення рейтингу середніх шкіл в залежності від рівня фізичного виховання учнів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр освіти Дмитро ТАБАЧНИК.

«Ми вже зараз розробляємо положення, коли рейтинг будь-якої середньої школи буде залежати від рівня фізичного виховання. Це абсолютна новація», - сказав міністр.

За його інформацією, вже з наступного року в школах планується запровадити обов’язкове проведення 4 години на тиждень фізкультури для школярів, а надалі розглядається можливість щоденних уроків фізичної активності.

Впровадження більшої кількості годин на уроки фізкультури, за словами міністра, передбачається реалізувати за рахунок варіативної частини навчальних програм. Як зазначив Д.ТАБАЧНИК, новий держстандарт дозволяє на варіативну частину 51% часу. Зокрема, завдяки цьому можна буде додатково організовувати уроки фізики чи математики, якщо школа має фізико-математичне спрямування. Д.ТАБАЧНИК відзначив, що варіативна частина може бути лише з розроблених і затверджених держпрограм. «Це не може бути абсолютно вигадана творчість місцевого колективу», - підкреслив Д.ТАБАЧНИК, додавши, що варіативна частина не дозволяє здійснювати заміну «штучними, фольклорними, шароварними» дисциплінами.

«Так само у варіативній частині, думаю, що ми повинні зробити, щоб за її рахунок запровадити хоча б 4 години з нового навчального року, а далі, можливо, вийти, як в Канаді, на урок рухомої активності кожного навчального дня», - сказав міністр. При цьому він додав, що фахівці пропонують при такій системі зараховувати для дітей, які займаються в спортивних школах і секціях, їх спортивні розряди і успіхи, як постійні заняття. «Це відповідає світовому досвіду. Я думаю, що це буде абсолютно правильно. І такі програми з нового навчального року будуть», - сказав Д.ТАБАЧНИК.