Причиною падіння ліфта у Мінтрансі стало перевантаження

З 16-ти осіб, які перебували в ліфті, що обірвався сьогодні в Міністерстві транспорту і зв`язку, 10 було госпіталізовано, у 5 з них – переломи.

Про це УНІАН повідомили в прес-служба міністерства.

Як уточнили в прес-службі, ліфт впав із 24-го поверху, на 11-му поверсі спрацювали системи гальмування. Згідно з попередніми даними, причиною падіння ліфта стало перевантаження.

На даний момент у міністерстві проходить внутрішня нарада, працюють слідчі органи, прокуратура, МНС.

Коментарі щодо цієї ситуації в міністерстві обіцяють надати пізніше.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці близько 10.30 в будівлі Міністерства транспорту і зв`язку України (проспект Перемоги, 14) стався обрив ліфта.

Раніше МНС повідомило, що в ліфті було 9 осіб. Всі вони залишилися живі, хоча й отримали травми (переломи кінцівок, синці і забої).