Азаров заборонив виписувати бомжів з лікарень

У період істотного похолодання в Україні лікарням заборонено виписувати пацієнтів, які не мають постійного місця проживання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Він відзначив, що відповідний наказ видало Міністерство охорони здоров'я.

«Повідомляю всіх, що Міністерство охорони здоров'я видало наказ, яким забороняється виписувати з лікарень людей без постійного місця проживання поки період холодів», - сказав М.АЗАРОВ.

Також він повідомив, що за дорученням віце-прем'єр-міністра Сергія ТІГІПКА соціальні працівники повинні будуть проводити обходи самотніх і безпомічних людей.