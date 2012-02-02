Міліція розглядає дві версії смерті журналіста

Одеська обласна міліція розглядає дві версії загибелі 29-річного київського журналіста Євгена Дикого, якого 30 січня вранці знайшли мертвим на узбережжі Аркадії, повідомляє газета "Сегодня" (№ 23 від 1 лютого).

"Це нещасний випадок або самогубство. У будь-якому разі, тут немає кримінальної складової", - цитує газета слова співробітника прес-служби Управління внутрішніх справ Одеської області Володимира ШАБЛІЄНКА.

Тим часом, співробітники видання "Ліга.net", де працював Є.Дикий, заявили про намір провести власне розслідування причин загибелі журналіста.

Водночас мати загиблого призналася, що син телефонував їй прямо перед трагедією. "Дзвінок був близько 3-ї години ночі. Женя сказав, що перебуває в Одесі, на пірсі. І додав: "Тут такий шторм, такий вітер. Ось, послухай". Після цього сказав: "Залишилося тільки крок зробити", - і зв'язок обірвався... Можливо, його змило хвилею, недоброзичливців у нього не було. Про поїздку до Одеси син обмовився другу Сергію. Мовляв, їде до якоїсь дівчини", - сказала мати журналіста.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня вранці в Одесі на березі пляжу в Аркадії було виявлено тіло журналіста інформаційного агентства ЛІГАБізнесІнформ Є.Дикого. Його тіло прибило морською хвилею до берега.

За даними міліції, при загиблому виявлено два паспорти (громадянина України і закордонний) і редакційне посвідчення, гроші, мобільний телефон. За словами співробітників міліції, наявність такого набору особистих речей говорить про те, що швидше за все, не було і пограбування. Причину смерті з'ясовує судмедекспертиза.

Є.Дикий - редактор новин рубрики «Столиця» на порталі ЛІГА.net, працював в агентстві з жовтня 2011 року. Редакційних завдань, пов'язаних з поїздкою до Одеси, він не одержував і у відрядження в це місто не направлявся - ані в минулі вихідні, ані будь-коли раніше.