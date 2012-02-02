Над Миколаївщиною повітря знову стало червоним

На шламосховищах №№1,2 ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» поновилося пиління червоного шламу.

Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди Територіального управління МНС України в Миколаївській області.

У повідомленні зазначається, що з 26 січня пиління відбувалося внаслідок погіршення погодних умов, зниження температури повітря і сильних поривів вітру.

Цього ж дня було організовано обстеження територій, прилеглих до шламосховища, а також проведено позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при Жовтневій райдержадміністрації.

Було встановлено, що пиління спостерігається при поривах вітру зі швидкістю більш як 10 м за секунду в напрямах Дніпро-Бузького лиману, зони відпочинку «Російська коса», автодоріг на села Прибузьке і Лимани. Розповсюдження шламу на прилеглі вулиці села Лимани не виявлено.

Відповідно до плану ліквідації аварійної ситуації ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» вжило заходів щодо цілодобового поливу доріг і поверхні шламосховищ. Для проведення робіт було залучено 8 одиниць спеціальної техніки, зокрема, пожежний автомобіль Миколаївського воєнізованого гірничорятувального загону, 16 водяних гармат.

В даний час пиління на шламосховищах відсутне, в залученні додаткових сил і засобів потреби немає, повідомляє МНС.

Питання перебуває на контролі Територіального управління МНС України в Миколаївській області та керівництва ТОВ «Миколаївський глиноземний завод».

Нагадаємо, наприкінці лютого - початку березня 2011 року на шламосховищах МГЗ спостерігалося сильне пиління шламу. Миколаївська міжрайонна природоохоронна прокуратура порушила кримінальну справу стосовно посадовців МГЗ, яка досі перебуває у провадженні. Справу порушено за ч. 1 ст. 239 (забруднення земель) і ч. 1 статті 367 (службова халатність) Кримінального кодексу.

Фахівці Державної екологічної інспекції в Миколаївській області встановили факти забруднення шламом грунту на площі 75 тис. кв.м. Розмір шкоди, за їхніми підрахунками, становив 51 тис. грн. МГЗ виплатив цей штраф.

До того Держекоінспекція оштрафувала МГЗ на 17 тис. грн. – також за забруднення грунту пилом зі шламосховища.

У 2011 році МГЗ прийняв програму заходів щодо запобігання пилінню шламу. Вона розрахована на 32,5 млн. грн.