Міліція дає задній хід у справі Ех.ua? (документ)

Міліція відкликала вимогу про блокування порталу файлообміну Ех.ua.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сторінці Ех.ua у Facebook.

«Слідство розібралося, що факт розміщення на порталі неліцензійних продуктів не може стати причиною для блокування домену, тому вимогу було відкликано. Тепер домен знову може бути включений, проте сервери порталу все ще в міліції. Їх вилучення ніяк не сприяє встановленню осіб п`яти людей, які розмістили контрафактний контент. Більш того, після блокування домену встановити особи порушників стало неможливо. Сервери були вилучені під приводом того, що на них можуть бути копії розміщених порушниками продуктів Adobe», - йдеться в повідомленні.

Крім того, там же розміщена фотографія листа начальника слідчого відділу Печерського районного управління МВС України в Києві з проханням скасувати блокування домену www.ех.ua.

Водночас прес-служба МВС поки не коментує цю інформацію.

Як повідомлялося, 31 січня правоохоронці закрили найбільший український портал файлообміну Ех.ua. На ресурсі Ех.ua всі бажаючі могли безкоштовно завантажувати фільми, музику, програмне забезпечення.

У офісі компанії МВС провело 31 січня слідчі дії. Правоохоронці заявляють, що ресурс порушував законодавство про захист авторських прав, хоча співробітники сайту стверджують, що всі питання з правовласниками законодавчо врегульовані.

Тим часом у соціальних мережах лунають заклики атакувати сайти держорганів України на знак помсти за закриття Ех.ua. При цьому власники Ех.ua заявляють, що не мають відношення до хакерських атак і закликають своїх прихильників не порушувати закон.

31 січня хакерської атаки зазнали сайти Президента України і МВС. Учора ввечері став недоступний сайт Кабінету міністрів. Також не можна зайти на сайт правлячої Партії регіонів.

Станом на день 2 лютого до непрацюючого з вечора 31 січня офіційного сайту МВС України сьогодні додалися сайти Служби безпеки України й Конституційного Суду України.

Крім того, сьогодні є проблеми і з роботою сайту Національного банку України. Разом із тим, запрацював сайт Президента України, працює й сайт Кабінету міністрів.