З переслідування EX.ua міліція може переключитися на українців?

Громадянам, які розміщували на файлообміннику EX.ua піратське відео, може загрожувати кримінальна відповідальність.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив адвокат, керуючий партнер ЮФ «Ілляшев та Партнери» Михайло ІЛЛЯШЕВ.

«Тим, хто навмисно розміщував піратські відео на файлообміннику EX.ua, може загрожувати кримінальна відповідальність. Кримінальну відповідальність можуть понести всі особи, які навмисно порушують авторські права. Це можуть бути й ті, хто розміщує піратську аудіо- та відеопродукцію в Інтернеті, й ті, хто створює умови для її зберігання та розповсюдження (зокрема, засновники сайтів-файлообмінників)», - вважає М.ІЛЛЯШЕВ.

При цьому довести провину осіб, які скачували піратську продукцію, в навмисному порушенні авторських прав, співробітникам МВС навряд чи вдасться, зазначає юрист. Якщо ж все-таки слідство доведе наявність у них наміру на порушення авторських і суміжних прав правовласників на аудіо, відео продукцію, програмне забезпечення, то й їх може бути притягнуто до кримінальної відповідальності в ланцюжку «розповсюджувач-зберігач-отримувач».

М.ІЛЛЯШЕВ підкреслив, що незаконне отримання аудіо-візуальних творів, програмних продуктів, у чомусь можна прирівняти до банальної крадіжки майна.

За його словами, «навряд чи процеси із закриттям декількох файлообмінних інтернет-ресурсів зможуть викоренити «піратство» в Україні, але необхідно розуміти, що закривати на цю проблему очі Україні не дасть світова спільнота».

Як повідомляв УНІАН, 31 січня 2012 року правоохоронні органи припинили діяльність веб-ресурсу Ех.ua через порушення прав інтелектуальної власності.