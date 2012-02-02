Газпром знову «шиє» Україні перебір газу

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» гарантує виконання графіків поставок природного газу до країн Європи й споживачам усередині країни.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв`язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України».

Компанія також зазначає, що обсяги транзиту природного газу через територію України і відбір імпортованого природного газу перебувають на рівні, визначеному контрактом із ВАТ «Газпром».

«Збільшення споживання природного газу в Україні, пов`язане зі значними морозами, компенсується виключно за рахунок відбору газу з українських підземних газосховищ», – сказано в повідомленні.

Водночас у Газпромі твердять, що на сьогоднішній день рівень відбору газу Україною відповідає річному обсягу поставок у 60 млрд. куб. м.

Про це заявив заступник голови правління ВАТ «Газпром», генеральний директор ТОВ «Газпром експорт» Олександр МЕДВЕДЄВ, повідомили УНІАН у прес-службі холдингу.

О.МЕДВЕДЄВ також висловив подив із приводу повідомлень про нібито значні скороченнях поставок російського природного газу до Європи.

«В умовах суворої зими в Росії та Європі наша компанія максимально збільшила поставки газу не лише до європейських країн, але й до країн СНД – зокрема, до Білорусії й до України, й одночасно збільшила підйом «блакитного палива» з підземних сховищ. Приміром, у європейських підземних сховищах відбір нашого газу протягом останнього тижня збільшено майже в 4 рази», - заявив він.

За словами О.МЕДВЕДЄВА, в переведенні на річні обсяги рівень поставок сьогодні рівнозначний 180 млрд. куб. м, тоді як у 2011 році до Європи було експортовано 150 млрд. куб. м газу.

«Крім того, сидячи на транзитних трубах, Україна відбирає зараз газ на рівні річного обсягу в 60 млрд. кубометрів, що значно більше контрактних обсягів», – зазначається в повідомленні.

О.МЕДВЕДЄВ також зазначив, що вельми показово, що в ці морозні дні кудись зникли голоси апологетів спотового ринку й провісників глобального потепління.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій БОЙКО повідомив, що Україна в січні збільшила споживання російського газу, але не вийшла за річний рівень споживання в розмірі 27 млрд. куб. м.

Нагадаємо, як повідомляв раніше голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН, Україна має намір у січні-лютому імпортувати 4,6 млрд. куб. м. газу. Зокрема, в січні Україна планувала імпортувати 2,1 млрд. куб. м., а в лютому – 2,5 млрд. куб. м. Крім того, в січні Україна планувала відібрати з підземних сховищ газу (ПСГ) 3 млрд. куб. м газу, а в лютому – 2,5 млрд. куб. м. газу. За його словами, залежно від погодних умов, імпорт може збільшитися в січні до 2,5 млрд. куб. м., а в лютому – до 2,8 млрд. куб. м.

Українська сторона неодноразово заявляла про намір скоротити закупівлі газу в РФ цього року до 27 млрд. куб. м із передбачених контрактом 52 млрд. куб. м. Контракт містить умову «бери або плати» для 80% річного обсягу закупівлі газу, що в 2012 році становить 41,6 млрд. куб. м.