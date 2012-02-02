У райвідділку міліції харківчанин порізав собі руки

У приміщенні Московсього райвідділу міліції Харкова чоловік намагався себе покалічити.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, це сталося сьогодні близько 14-ї години, коли 36-річного мешканця Московського району, раніше судимого за скоєння грабежів та крадіжок, було запрошено до міліції для опитування і перевірки оперативної інформації.

Згідно з повідомленням, під час супроводу чоловіка до кабінету оперуповноважених він несподівано для правоохоронців дістав з кишені куртки маркер для різання паперу та наніс собі порізи на обох руках.

Працівники міліції одразу надали чоловікові першу медичну допомогу і викликали швидку невідкладну допомогу. Лікарі, які оперативно прибули за викликом, констатували легкі поранення рук.

Прокуратурою Московського району за даним фактом проводиться перевірка, йдеться у повідомленні.