У Луцьку відзначили визволення від фашистів

У Луцьку сьогодні відзначили 68-у річницю визволення міста від фашистських загарбників. Перші особи міста та області, ветерани, представники громадських організацій поклали квіти до пам’ятного знака «Невідомому солдату» та вшанували пам’ять визволителів Луцька. Про це УНІАН повідомили у відділі інформаційної роботи міської ради.

Також у обласному театрі ляльок сьогодні відбудеться святковий концерт для ветеранів та жителів міста. У музеях та бібліотеках – тематичні виставки.

Довідка УНІАН. Луцьк було визволено у 1944 році під час Рівненсько-Луцької наступальної операції 7-ю гвардійською кавалерійською дивізією 13-ї армії 1 Українського фронту.