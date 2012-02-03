«Бери або плати» таки вилізло боком: Газпром вже хоче грошей «за так»

«Газпром» виставляє Україні до сплати за січень обсяг газу у 3,06 млрд кубометрів і не погоджується з правом відібрати невикористані контрактні 0,8 млрд кубометрів у лютому.

За даними, якими володіє ZN.UA, споживання імпортного трубопровідного російського газу українськими покупцями у січні склало 2,5 млрд кубометрів, з яких на «Нафтогаз України» припало 1,85 млрд кубометрів, на Ostchem Holding - 0,67 млрд кубометрів.

Однак «Газпром» виставляє до сплати за січень обсяг в 3,06 млрд кубометрів і не погоджується з правом України відібрати невикористані контрактні 0,8 млрд кубометрів газу в лютому.

Таким чином, «Газпром» вимагає від України переплатити за невикористані 0,8 млрд кубометрів газу близько 333 млн дол.

Згідно зі своєчасно направленою до «Газпрому» заявкою «Нафтогазу України», як це передбачено чинним контрактом купівлі-продажу газу від 19 січня 2009 року, на перший квартал 2012 року Україна заявила про купівлю 9 млрд кубометрів російського газу. Імпорт газу «Нафтогазом» помісячно заявлено в таких обсягах: у січні — 2,65 млрд кубометрів, в лютому — 3,096 млрд, у березні — 3,281 млрд.

Окрім того, 2,4 млрд кубометрів зобов`язався закупити у січні-березні Ostchem Holding.

«Газпром» же вважає, що українська сторона повинна оплачувати заявлений обсяг першого кварталу, виходячи з рівного розрахунку добового споживання: 31 день у січні по 98,9 млн кубометрів імпорту на добу дорівнює 3,065 млрд кубометрів. При фактичному споживанні Україною 2,5 млрд кубометрів російського трубопровідного газу.