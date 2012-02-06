Жителі Криму не платитимуть комісійні за електрику

Комісійний збір в розмірі 1,5% за оплату послуг електропостачання у відділеннях «Укрпошти» з мешканців Криму стягуватися не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-служба Ради міністрів Криму.

За її інформацією, така домовленість досягнута днями між головою кримського уряду Анатолієм МОГИЛЬОВИМ і першим віце-прем'єр-міністром - міністром економічного розвитку і торгівлі України Андрієм КЛЮЄВИМ.

«Як тільки я дізнався про подібні комісії, відразу ж зателефонував Андрію Петровичу і попросив його сприяння у вирішенні питання. Він розпорядився ліквідувати комісійний збір », - заявив А.МОГИЛЬОВ.

Він нагадав, що подібна проблема вже виникала.

«Мені на «гарячу лінію» зателефонувала пенсіонерка з Ялти і розповіла про те, що у відділеннях Ощадбанку беруть комісію при оплаті за електроенергію. Це питання вирішили: між Ощадбанком і "Крименерго" було підписано угоду, що ніяка плата стягуватися не буде», - запевнив кримський прем'єр.