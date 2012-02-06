600 громадян України подали заявки на легалізацію в Польщі

Понад 600 громадян України подали заявки на легалізацію свого перебування у Польщі за перший місяць започаткованої цього року польською владою акції з легалізації іноземців.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі польського Міністерства внутрішніх справ.

Згідно з повідомленням, українці за кількістю поданих заявок зайняли друге місце серед іноземців, які хочуть легалізуватися у Польщі, а частка їхніх заявок у загальному обсязі становила близько 25%. Загалом іноземці-нелегали подали понад 2,3 тисяч заявок, а лідерами з майже 900 заявками стали громадяни В'єтнаму.

"Найчастіше про легалізацію просять молоді люди віком: 31-45 років (близько 950), 18-30 років (майже 700) та до 17 років (понад 100)", - зазначили у прес-службі МВС.

Трійку лідерів за поданими заявками закрили громадяни Вірменії, які подали 345 заявок.

Також документи на легалізацію подавали громадяни Китаю, Росії, Білорусі, Індії, Грузії, Нігерії, Пакистану та Монголії.

За даними МВС, 80% від усіх заявок подали мешканці столичного Мазовецького воєводства.

Прес-служба міністерства нагадала, що заявки на легалізацію можна буде подавати до 2 липня 2012 року, зауваживши, що польська влада створила спеціальний веб-сайт http://abolicja.gov.pl/, на якому детально описані умови легалізації.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році група українок ініціювала акцію за легалізацію нелегальних мігрантів, закликавши польську владу пом’якшити умови для отримання легального права на перебування у Польщі.

За даними експертів, через жорсткі умови двох попередніх амністій нелегалів у 2003 та 2007 роках легалізацією скористалися менше 4 тисяч осіб. Фахівці вважають, що загалом у Польщі нелегально живе від 50 до 500 тисяч іноземців.

Довідка УНІАН. МВС Польщі оцінює кількість нелегалів у близько 50 тисяч осіб, зазначаючи, що більшість з них не українці, а громадяни інших держав, яким складніше отримати польські візи: у першу чергу, вірмени та в’єтнамці.

У 38-мільйонній Польщі право легального перебування мають близько 100 тисяч іноземців, третина з яких - громадяни України.