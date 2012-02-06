У Керчі повісився 17-річний хлопець

У Керчі 17-річний хлопець покінчив життя самогубством, повісившись біля мосту через річку.

Тіло сьогодні знайшли перехожі.

Інформацію про подію УНІАН підтвердили в міліції, але від подробиць відмовилися.

За інформацією порталу «Керч - моє місто», батьки розповіли про те, що син пішов увечері гуляти. «Оскільки він часто гуляв до ранку, родичі не турбувалися, коли хлопець не прийшов додому. Вони дізналися про те, що сталося, від знайомих, як виявили труп», - пише сайт.

Хлопець навчався у вечірніх класах при школі.