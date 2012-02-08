В Алушті шторм розбив набережну

В Алушті хвилі Чорного моря в шторм, що досягав 6-7 балів, розбили набережну і змили частину пляжів.

Про це кореспонденту УНІАН телефоном повідомив представник Алуштинської мерії.

«Пошкоджено покриття набережної - плитка і асфальт, плюс змито багато пляжів», - сказав співрозмовник агентства.

За його інформацією, постраждали так звані “центральна” і “західна” набережні.

Міська влада підраховує розмір завданого збитку.

В Управлінні МНС Алушти УНІАН підтвердили, що 7 лютого був шестибальний шторм.