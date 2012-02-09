До справи про вибух у Дніпропетровську суд повернеться 14 лютого

Верховний Суд України направив кримінальну справу щодо колишніх посадовців ВАТ "Дніпрогаз", причетних до вибуху багатоповерхівки в Дніпропетровську в 2007 р., на розгляд Заводського районного суду Запоріжжя.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

За даними прес-служби, кримінальну справу розслідувала прокуратура Дніпропетровської області, після чого вона була спрямована до ВС для визначення підсудності.

Попереднє слухання справи щодо колишніх генерального директора „Дніпрогазу” Ігоря ІВАНКОВА, його заступника Максима СОРОКІНА, головного інженера Сергія БАЧУРІНА та майстра служби ВЕС-1 Максима МУРЗІНА заплановане на 11 год. дня 14 лютого.

Державне обвинувачення у суді підтримуватимуть представники прокуратури Дніпропетровської області.

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня 2011 р. зазначеним посадовцям ВАТ „Дніпрогаз” пред’явлено обвинувачення у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей за ч.2 ст.272 Кримінального кодексу України.

Того ж дня за поданням прокурора Дніпропетровської області Жовтневий районний суд Дніпропетровська обрав їм запобіжний захід у вигляді взяття під варту. 25 жовтня 2011 року апеляцію обвинувачених на зазначену постанову було залишено без задоволення.

Через вибух побутового газу 13 жовтня 2007 р. в багатоповерховому житловому будинку по вул. Мандриківській, 127 у Дніпропетровську загинули 23 людини. Прокуратура порушила 2 кримінальні справи - за фактом вибуху та стосовно керівників "Дніпрогазу" за підозрою у службовій недбалості. У 2009 р. суд закрив справу щодо екс-керівників підприємства за амністією.

29 березня 2011 р. Апеляційний суд Запорізької області направив справу щодо вибуху газу в житловому будинку по вул. Мандриківській в Дніпропетровську на додаткове розслідування.