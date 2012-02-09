Нові споруди на Зміїному вітер розкидає, як доміно

На острові Зміїний Одеської області ураганним вітром і хвилями Чорного моря частково зруйновані мол і малий причал острова, пошкоджені також деякі житлові і адміністративні будівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістів голова Кілійської районної державної адміністрації Іван ПОДЖАРОВ.

За його словами, прикордонники та їх сім'ї, що проживають в острівному селищі Біле, що входить до складу району, виявилися 8-9 лютого фактично «відрізаними від великої землі»: дунайські судна не ходять, ураганні вітри не дають приземлитися гелікоптеру.

За словами чиновника, виконані останніми роками «косметичні ремонти будівель замість капітального будівництва і реконструкції» не виправдали себе. Бетонні пірси і хвилеломи, побудовані у 70-х роках, витримують штормові удари, залишаючись «цілими і неушкодженими, а нові острівні споруди ураган як кісточки доміно розкидає».

«Як тільки стихне вітер і поновиться повітряне сполучення зі Зміїним, - резюмував І.ПОДЖАРОВ, - маю намір відвідати Зміїний разом з головою облдержадміністрації: потрібно вирішити, як забезпечити нормальні умови проживання і несення служби остров'янам».