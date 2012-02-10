"Молочний альянс" змушений зупинити завод

Через запровадження Росією заборони на ввезення сирів з України керівництво компанії "Молочний альянс", яка займає друге місце серед українських підприємств за поставками продукції до країни, пообіцяло 9 лютого зупинити роботу Пирятинського заводу.

Про це пише газета «КоммерсантЪ» (№19 від 9 лютого).

"Молочний альянс" хоче спонукати Росспоживнагляд змінити своє рішення - інакше на ринку РФ пропаде 18% всієї імпортної продукції, зазначають експерти.

"Ми змушені зупинити завод і припиняємо закупівлю молока у господарств і населення. Український ринок не зможе спожити такі великі додаткові обсяги продукції", - заявив голова ради директорів компанії Сергій ВОВЧЕНКО.

За його словами, підприємство продовжуватиме переговори з Росспоживнаглядом. "Продукція заводу пройшла дослідження в РФ, і вони підтвердили відповідність усім нормам російського техрегламенту. Заборона поставок завдала нам значних фінансових збитків і вдарила по іміджу чесного виробника", - заявляють у "Молочному альянсі".

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Росспоживнагляд оприлюднив на своєму сайті інформацію про заборону ввезення сирів трьох українських підприємств: ПП КФ «Прометей» (Україна, Чернігівська область), АТ «Пирятинський сирзавод» (Україна, Полтавська область) і ТОВ «Гадячсир» (Україна, Полтавська область).

Продукція цих компаній перебувала в обороті на території Москви, в Орловській і Ростовській областях, Республіці Дагестан.