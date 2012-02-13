У Харкові померла одна з жінок, в яких врізалося авто на перегонах

У Харкові померла жінка, яку на змаганнях з трекових зимових перегонів травмував автомобіль.

Цю інформацію підтвердила кореспонденту УНІАН керівник Відділу зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА.

За її даними, жінка, не приходячи до тями, від отриманих травм померла в одній із лікарень міста.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 12 лютого, на харківському іподромі під час автомобільних перегонів «Украинская метелица» автомобіль ВАЗ-2109 врізався у групу глядачів. Внаслідок зіткнення постраждали дві жінки, обох «швидка допомога» доправила до лікарні. Одна постраждала впала в кому, інша – отримала перелами кінцівок та чисельні забої.