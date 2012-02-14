У мережі магазинів на Донеччині шукають вибухівку

На Донеччині через анонімне повідомлення про замінування зупинена робота однієї з мереж магазинів.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, сьогодні об 11:00 у Тельманівський райвідділ міліції звернувся директор мережі магазинів, розташованих у декількох районних центрах. Він заявив, що йому зателефонував невідомий і повідомив про замінування двох магазинів мережі (яких саме, анонім не сказав).

Зараз робота усіх магазинів цієї мережі зупинена, проводиться їх обстеження фахівцями вибухотехнічної служби, зазначили в ГУ МВС.